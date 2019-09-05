شكرا لقرائتكم خبر عن بكري: سقوط بغداد والسخرية من صدام حسين بداية استباحة المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشأن الليبي ليس شأنا خارجيا ولكنه مصري وعربي خالص وكل ما يجري يؤثر بشكل أو بآخر على مصر وأمنها القومي واستقرارها بوصفها تمثل للقاهرة عمقًا استراتيجيًا.

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وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المدن الليبية مازالت تعاني من سيطرة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف أن العاصمة طرابلس ما زالت تعاني من سيطرة الميليشيات الإرهابية حتى الآن، مؤكدًا أن القضية ليست صراعًا على سلطة في ليبيا، فالمواطن الليبي مل من الصراعات، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر أعاد بناء القوات المسلحة، موضحا أن الأحداث التي استهدفت الدولة الليبية في عام 2011 كانت مخططًا صهيونيًا، وسط تعرضها لفساد منظم على مدار 8 سنوات.

وأكد مصطفى بكري أنه عندما تم التفريط في العراق وعندما سخر البعض من الشهيد صدام حسين استبيحت المنطقة وعندما تم السماح بانهيار الجيش العراقي وعندما تحول العراق إلى ساحة للغرب والمتآمرين كان طبيعيا أن ينتقل الأمر من بلد إلى بلد، حتى ظهرت مؤامرة «الربيع العبري».