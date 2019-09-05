شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يجازي 11 طبيبًا وممرضًا بمستشفى بلبيس المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، مجازاة ١١ طبيبا وممرضا بمستشفى بلبيس المركزي بخصم ثلاثة أيام من الراتب، وذلك للتقصير والإهمال في العمل.

كان الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية، قام بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، وأثناء قيامه بتفقد الأقسام الطبية بالمستشفى تبين وجود بعض السلبيات بغرفة العمليات، منها وجود آثار دم بالأرضيات، ووجود أسرّة متلاصقة بغرفة الإفاقة، ومخالفة تعليمات الجودة ومكافحة العدوى. وتم تلافي بعض السلبيات.