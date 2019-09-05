شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 307 طلاب تظلموا من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، إلى 307 طلاب تقدموا بتظلمات من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الثانى بلغ 452 كراسة امتحان، وجاءت اللغة الأجنبية الأولى الأعلى في عدد التظلمات المقدمة، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات 70 طالبًا.

وكانت الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى 29 أغسطس الماضي، وتنتهى الخميس 12 سبتمبر 2019.