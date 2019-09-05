شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش إنشاء عربات طعام متنقلة بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الخميس، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ آليات تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 111 لسنة 2019، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

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كما حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ورئيس حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ورؤساء مدن بنها وقها ومديري الشؤون القانونية والاستثمار والتخطيط العمراني والتطوير الحضري والتواصل المجتمعي.

وقال المحافظ إنه تم مناقشة البدء في تنفيذ الوحدات بمدن شبرا الخيمة وبنها وقها وفقا للإشتراطات التي يحددها القانون وبما لا يشوه المظهر الجمالي للشارع لخلق فرص عمل للشباب حيث تم مناقشة آلية الترخيص التي سيتم الإعلان عنها وضرورة الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية والالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.

وأضاف أنه سيتم الإعلان بمجالس المدن عن المشروع موضحا به الشروط المطلوبة والأماكن التي ستوضع بها العربات وتحديد ما إذا كانت متحركة أم ثابتة وسيكون هناك شفافية في اختيار الشباب عن طريق القرعة العلنية لمن ينطبق عليهم الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بدقة.