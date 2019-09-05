شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رئيس جامعة القناة يفتتح عيادات التأمين الصحي للعاملين بالمستشفى والجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على توفير سبل الراحة لجميع العاملين بها عن طريق تقديم الخدمات المميزة لتحقيق ذلك، خاصة الخدمات الطبية.

وفى إطار ذلك وبناء على البروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي بغرض تشغيل عيادات التأمين من خلال العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة،

افتتح اليوم الدكتور طارق راشد عيادات التأمين الصحي الخاصة بمرضى التأمين الصحي للعاملين بالمستشفى والجامعة، وذلك لتوفير الخدمة بالمستشفى الجامعي تخفيفا عن العاملين بالجامعة وأسرهم ومعاشات الجامعة الخاضعين للتأمين.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال افتتاحه عيادات التأمين الصحي بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، والدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور نادر النمر، نائب مدير عام المستشفيات، أن هذه العيادات ستساعد كثيرًا في توفير الوقت والراحة المناسبة لمرضى التأمين الصحي للعاملين بالمستشفى والجامعة.

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الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس يفتتح عيادات التامين الصحي بالمستشفي الجامعي

وتفقد الدكتور طارق رحمى هذه العيادات الخاصة بإجراء الكشف والتشخيص، كما تفقد الصيدلية الخاصة بصرف الأدوية.

ورافقه خلال الجولة المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، وكان في استقبالهما الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، والدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات،

كما حضر الافتتاح الدكتور أشرف القط، مدير عام هيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن العيادات تعمل حسب جدول محدد يوميا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرًا.

وأوضح أن الخدمة تؤدى من خلال عيادات التأمين الصحي بالمستشفى والعيادات الخارجية من فحوصات وأشعات وصرف العلاج بناءً على لائحة التأمين الصحي.