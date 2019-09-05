شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة إنتاجية 4 آلاف رغيف للمخبز الواحد في الساعة.. افتتاح 3 مخابز جديدة بأحياء طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفقة اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وسامي عبدالقادر، مدير عام التموين، 3 مخابز آلية جديدة في ٣ أحياء بمدينة طور سيناء، شملت المنطقة التجارية وحى الزهراء وحى الطور الجديد، بطاقة إنتاجية 4 آلاف رغيف للمخبز الواحد في الساعة.

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يأتي ذلك في إطار خطة مديرية التموين في فتح مخابز بمختلف الأحياء تيسيرا على المواطنين وخاصة الأحياء السكنية الجديدة، وتوفير الخبز المدعم.

ووجه المحافظ إدارات وعمال تشغيل المخابز بضرورة الحفاظ على إنتاج رغيف بجودة عالية ومطابق للمواصفات يرضى المواطنين، مشددا على بذل أقصى جهد ممكن والعمل على الارتقاء الدائم بمستوى النظافة العامة داخل وخارج المخابز مع الحفاظ على صيانة المعدات عالية القيمة المستخدمة في عملية إنتاج الخبز.

رافق المحافظ فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالعظيم، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.