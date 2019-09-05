شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أحد المصانع بالصالحية لعدم اتباع السلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور عدنان الشيخ، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على المصانع بمدينة الصالحية الجديدة بناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف المرور على المنشآت الصناعية لمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بها حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين.

وبالمرور على أحد المصانع بمدينة الصالحية الجديدة للمصنوعات الحديدية، تبين عدم تأمين التوصيلات الكهربائية، وعدم تأمين مخازن السولار والأفران ضد مخاطر الحريق، وعدم توزيع طفايات الحريق بجميع أقسام المصنع، فضلا عن عدم وجود وسائل الوقاية الشخصية للعاملين، كما تبين أن جميع أرضيات المصنع غير صالحة لبيئة العمل، وعدم وجود خطة طوارئ وإخلاء للمصنع، بالإضافة إلى عدم تدريب مسؤول السلامة والصحة المهنية، وأيضًا عدم تدريب نسبة 25% من العاملين على أعمال الدفاع المدني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السلبيات المذكورة .