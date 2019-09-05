شكرا لقرائتكم خبر عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة وبأسعار مناسبة وفي متناول جميع المواطنين.

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أضاف راشد، خلال جولة على الأسواق في مدينة العريش، يرافقه رئيس مباحث التموين، أن الحالة التموينية بشمال سيناء مستقرة ولا توجد أي مشاكل، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية بانتظام للمواطنين، حيث يتم حاليًا صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر الجاري.

وأشار راشد إلى تنفيذ حملات تموينية على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، معلنًا عن تحرير عدد 3 محاضر تموينية لبيع سلعة بأزيد من السعر المقرر وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال راشد إنه بجانب جولته على الأسواق قام بالمرور على مطحن العريش للاطمئنان على الأرصدة وكذلك المرور على فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالعريش.