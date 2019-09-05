شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة بالحديد والصلب: الشركة تتعرض لأزمة غير عادية بعد نقص توريدات فحم الكوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إن الشركة تتعرض لأزمة غير عادية بسبب نقص توريدات فحم الكوك اللازمة لتشغيل فرن 4 الوحيد الذي يعمل في الحديد والصلب، مؤكدا أن الشركة كيان قومي يجب أن تتم المحافظة عليه من الضياع.

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وتابع الصاوي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي توقفات الشركة خلال العام 2018/2019 ما يعادل 52%، أي نحو 189 توقفًا و176 يوم تشغيل بمعدل 15 يومًا شهريًا يتم توقف العمل.

وتساءل أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، كيف يتم توفير رواتب العاملين في الشركة وسط كل تلك التوقفات أو الوفاء لدى العملاء لدى الشركة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أن توريدات الكوك متعطلة والحاجة تستلزم توفير 750 طن فحم كوك في اليوم الواحد لتشغيل فرن واحد فقط، موضحا أن شركة الكوك لا توفر ما يحتاجه مصنع الحديد والصلب.