شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الوزراء، في قراراتهم الصادرة، اليوم، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 والتي انطلقت، اليوم، بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، المجالس الوزارية المتخصصة، كل في مجال تخصصه، إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

ودعا الوزراء المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.