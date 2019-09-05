شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية جديدة بالرعاية الطبية بـ«الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالعمل المتواصل لتطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام، وافقت لجنة الإشراف على الرعاية الطبية برئاسة إبراهيم العراقي، المشرف على قطاع الأمانة، على إضافة تعاقدات مع مستشفيات جديدة لتقديم خدمات طبية متميزة.

كما وافقت اللجنة على التعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين في تخصصات طبية متنوعة لتحسين الخدمة الطبية للمترددين على الرعاية الطبية من العاملين داخل مبنى الوطنية للإعلام.