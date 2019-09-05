شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزمات والكوارث» تنفذ تدريباً لمواجهة مخاطر السيول فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز أجرى، أمس وأمس الأول، تدريباً ميدانياً على سيناريو مواجهة السيول فى محافظة أسيوط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، ‏بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والعمل على رفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.

وأوضح «عبد التواب» أن التدريب يهدف لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، مع تدريب المسؤولين المنوط بهم تنفيذ الخطة من خلال سيناريوهات يتم التعامل معها وفقاً للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة أو الكارثة.

وأضاف «عبد التواب» أن التدريب يهدف أيضاً للتحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظة لمواجهة المخاطر والحوادث الطارئة، حيث تتضمن الخطة أدوار ومهام كافة العناصر البشرية المشاركة فى التنفيذ، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.

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وفى نفس السياق، أوضح اللواء على هريدى، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التدريب يتم تنفيذه على مدار يومين، ويتضمن جزءا نظريا لجميع مديرى المديريات لعرض خطة المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واستعراض أدوار المديريات والجهات المعنية، وتدريبا عمليا بالموقع يتضمن اختبار وتحريك المعدات والأجهزة المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التدريب يأتى فى إطار التدريبات الميدانية المخططة لجميع المحافظات، بهدف رفع كفاءة العاملين على مواجهة المخاطر المحتملة فى كل محافظة، وكذا التأكيد على جاهزية المعدات والأدوات المستخدمة فى المواجهة.

ويتم تنفيذ التدريب تحت إشراف المحافظ، بحضور زياد عبد التواب، رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بالمركز، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، والقيادات الدينية.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات ‏والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3185 عام ‏‏2016، برئاسة رئيس مركز المعلومات وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة ‏من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسى متكامل وصولاً إلى إنشاء كيان قومى متخصص فى هذا ‏الشأن، فضلاً عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارات والمحافظات.