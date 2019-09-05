شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 14 مشروعًا لمواجهة انقطاعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقطاع مياه الشرب لمواجهة أى انقطاعات أو ضعف فى الضغوطات بالأحياء والمراكز، وتتنوع المشروعات بين إقامة محطات مياه جديدة وتوسعات لأخرى لتغطية بعض المناطق بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى قطاعات المرافق لوضع حلول جذرية لمواجهة معوقات تشغيل عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح أن الدولة ضخت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ هذه المشروعات لمواجهة أى مشكلات تخص قطاع مياه الشرب تواجه المواطنين، مشيرًا إلى وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع إزالة أى معوقات تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل بين المحافظة وشركات المرافق المختلفة لتقديم جميع سبل الدعم والتصاريح اللازمة للانتهاء من المشروعات المدرجة، خاصة أن هناك مشروعات كانت متعثرة منذ عدة سنوات وقاربت على الانتهاء. وأضاف أن المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم فى حل أى مشكلات لمياه الشرب بعدد من المناطق بالمحافظة، والتى تشهد كثافات سكانية عالية، مشيرًا إلى أن مارس المقبل سيشهد دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة سيكون لها أثر كبير على تحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير قطع أراضٍ فضاء تصلح لإقامة محطات رفع لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها، سواء «أملاك دولة» أو بالمشاركة مع المجتمع المدنى.