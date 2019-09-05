شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» ومدير عام وكالة الإمارات للفضاء يبحثان مقترحًا لإنشاء تكتل فضائي عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الخميس، الدكتور المهندس محمد ناصر مبارك الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تم التباحث حول المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.

وقال في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إنه تناول مع الأمين العام هذه المبادرة الإماراتية التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي، وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء.

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وأضاف أن المبادرة تتشكل حاليا من ١١ دولة عربية وتهدف أيضا إلى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء .

وقال إن العديد من الدول العربية أبدت رغبتها بالمشاركة في تلك المجموعة كونها ستكون العنوان لتأسيس تكتل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل، ويوفر حلولا للتحديات التي تواجه المنطقة وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال.

ونوه بمبادرة دولة الإمارات بتمويل قمر عربي لخدمة المنطقة والذي أطلق عليه ٨١٣ كمنصة أيضا للتعاون العربي.

وقال إن المنطقة العربية في حاجة لخدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى واللحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء.