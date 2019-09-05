شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة السودانية ..أسماء عبد الله للخارجية و جمال عمر للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة ، مضيفا خلال مؤتمر صحفى بشأن إعلان تشكيلة الحكومة السودانية، أنه تم تعيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية، وتعيين عمر مانيس ، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، و تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم، تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة

كما أعلن حمدوك ، تعيين انتصار الزين ، وزيرة للتعليم العالي، وتعيين فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام، تعيين الفريق أول جمال عمر ، وزيرا للدفاع، تعيين إدريس الطريفي وزيرا للداخلية ، مشيرا الى أنه تبقت وزارتين يسعى لشغلهما بوزيرين.

Advertisements

وقال حمدوك : " إذا أحسنا إدارة هذه المرحلة فسنصل لمشروع نهضة السودان"، مضيفاً: " نحرص على بحث جذور الأزمة منذ استقلال السودان، و نحرص على العدالة والعدالة الانتقالية في السودان"، وتابع: "سياستنا الخارجية مبنية على الاحترام المتبادل ومصلحة السودان".