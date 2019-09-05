شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: أهم أولويات المرحلة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، إن التأخر فى إعلان تشكيل الحكومة جاء حرصًا على تمثيل جميع السودانيين ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس ، بشأن إعلان تشكيلة الحكومة السودانية، :"نبدأ اليوم مرحلة جديدة فى تاريخ السودان" ، مشيراً إلى أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هى إيقاف الحرب وبناء السلام.

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