شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحذر الشركات والفضائيات من تأجير أو استيراد أجهزة البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بيان أكد فيه حظر قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو الأستيراد أجهزة ال sng و أجهزة البث الأخرى إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق فى مصر وهي، مدينة الانتاج الاعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام ، وشركة ANA.

وقال البيان الصادر عن المجلس ، أن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

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