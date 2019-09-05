اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة

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