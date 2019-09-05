شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار "الأعلى للإعلام" بإصدار لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 197 الصادر ،اليوم الخميس ،القرار رقم 62 لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها و المعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى و الإعلامى والإعلانى .

وكان الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، قال إنه سيتم تطبيق المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للاداء الصحفي والاعلامي فى اليوم التالى من نشرها في جريدة الوقائع المصرية.

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