شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الرطوبة 10 % وحرارة الجو تقل بمعدل 3 درجات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوعين الماضيين كانت مستقرة حيث كانت تتراوح بين 34 و 36 درجة بالعاصمة، لافتا إلى استمرار الاستقرار فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة .

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد انخفاض فى نسب الرطوبة بمعدل من 5 لـ 10 % حيث تتراوح نسب الرطوبة بالعاصمة بين 65 لـ 70 % .

كما كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بداية من السبت المقبل بمعدل 2 لـ 3 درجات ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض متوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجويةـ، إلى أن هناك نشاط للرياح وشبورة خفيفة فى الصباح الباكر، مناشدا المواطنين بعدم الالتفات للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حالة الجو ، ومتابعة النشرات اليومية التى تصدرها هيئة الأرصاد ، موضحا أن الحديث عن تعرض البلاد لموجات باردة خلال الأيام المقبلة "كلام فارغ".