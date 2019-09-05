شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتحدى مجلس العموم :نسعى للخروج من الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن حكومة بلاده تسعى الى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل" قائلا " لا أعتقد أنه من الصواب البقاء فى الاتحاد الأوروبى والشعب البريطانى هو صاحب القرار".
وقال جونسون ، فى مؤتمر صحفى اليوم "يجب أن نخرج من الاتحاد الأوروبى فى الموعد المحدد لنتفرغ لتنفيذ تعهداتنا تجاه المواطنين".
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