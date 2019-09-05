الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات

أسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة بمديريات أمن "أسيوط، الأقصر، البحيرة، بنى سويف، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر".

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.