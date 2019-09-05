"مستقبل وطن" ينفذ مبادرة "أنتِ عظيمة" بالإسكندرية لتحسين وضع المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن اليوم الخميس، التنفيذ الفعلي لمبادرة (أنتِ عظيمة.. بتعليمك بتنظيمك بعملك) وذلك بمقر معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابعة للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية.

وقالت النائبة رشا رمضان أمين عام المرأة بحزب مستقبل وطن - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن المبادرة تهدف لتحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المبادرة تعمل على ثلاث محاور أولها التعليم وذلك من خلال العمل على محو أمية المرأة ومواجهة تسريب الفتيات من التعليم.

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وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في توعية المرأة بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك من أجل المساهمة في الحد من الزيادة السكانية، التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر، وتهدد الأمن القومي المصري.

وأكدت أن المحور الثالث يدور حول دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.

وكانت أمانة المرأة قد أعلنت عن المبادرة مساء أمس بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتورة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، والنائبة عبلة الهواري، والنائبة سحر صدقي، والنائبة ابتسام أبو رحاب، والإعلامية شيماء السباعي أمين المرأة المساعد بالأمانة المركزية بالحزب، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي، والدكتورة جيهان حلاوة، و إيمان يس أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى أمناء المرأة والأمناء المساعدين بجميع المحافظات.