أخبار مصر | خدمات طبية جديدة بـ'الوطنية للإعلام'

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وافقت لجنة الإشراف على الرعاية الطبية، بالهيئة الوطنية الإعلام، برئاسة إبراهيم العراقي المشرف على قطاع الأمانة، على إضافة تعاقدات مع مستشفيات جديدة لتقديم خدمات طبية متميزة للعاملين.

جاء ذلك في إطار توجيهات حسين زين رئيس الهيئة، بالعمل المتواصل لتطوير و تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للعاملين بمختلف القطاعات.

كما وافقت اللجنة على التعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات طبية متنوعة؛ لتحسين الخدمة الطبية للمترددين على الرعاية الطبية من العاملين داخل مبنى الهيئة.