أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تنظم احتفال ختام دورة إعداد المدرب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تنظم احتفال ختام دورة إعداد المدرب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، حفل ختام دورة إعداد المدرب الدولي، الأحد المقبل؛ وهو البرنامج التدريبي الأول من نوعه، ويهدف إلى تدريب القيادات المختلفة على كيفية نقل خبراتهم العملية للآخرين.

ويشهد حفل الختام حسين زين رئيس الهيئة، وتسليم شهادات اجتياز الدورة، التي تم تنظيمها بالتعاون بين العلاقات الدولية بالهيئة وأكاديمية اتحاد الإذاعات الأوروبية E B U، واشترك بالدورة العديد من قيادات الهيئة لتدريبهم على الوسيلة والأسلوب الأمثل لنقل خبراتهم للأخرين.

