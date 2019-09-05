أخبار مصر | لطلاب الشهادات الفنية.. آخر فرصة لدخولك الجامعة والمعهد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطلاب الشهادات الفنية.. آخر فرصة لدخولك الجامعة والمعهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي عن انتهاء تسجيل الرغبات بالتنسيق لطلاب الشهادات الفنية بنظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، الساعة الثامنة مساء، وهو آخر فرصة لطلاب الشهادات الفنية 2019.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 193 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20192020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف "عطا" أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

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3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي وبهذا فيعتبر اليوم الفرصة الآخيرة للطلاب لتسجيل رغباتهم لطلاب شهادات الفنية 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية حتى السابعة مساء.

سجل رغباتك عبر رابط بوابة الحكومةالمصرية اليوم الخميس في مكاتب التنسيق، حيث فتحت أبوابها في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء وفقا لما أكدته االوزارة.

تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2019، ينتهي اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء، وفقا لما أكده بيان وزارة التعليم العالي.

وينتظر طلاب الشهادات الفنية 2019 إعلان نتيجة التنسيق.