أخبار مصر | وكيل العلميين: إنذارات على يد محضر لأعضاء هيئة مكتب 'المليجي' بانتحال صفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل العلميين: إنذارات على يد محضر لأعضاء هيئة مكتب 'المليجي' بانتحال صفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل أول نقابة العلميين، أن هيئة مكتب النقابة حركت دعوى قضائية رقم 61878 لسنة 73 شق عاجل، لالغاء توقيعات أحمد سعيد أمين الصندوق السابق، ومحمود مهنى أمين الصندوق المساعد، الذى تم تعيينه بالنقابة، من البنوك.

وأشار إلي أنه أرسل إنذارات علي يد محضر، استباقا لعمل جنح مباشرة بانتحال الصفة والتزوير فى اوراق رسمية ضد 4 من هيئة المكتب التى شكلها النقيب السابق الدكتور عبد الستار المليجى، لعدم التوقيع علي اي أوراق رسمية للنقابة، حفاظا على أموال النقابة.

وكان الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، قد أعلن أمس، إن الجمعية العمومية، التى تم عقدها الجمعة الماضية، وافقت على خطة لزيادة المعاشات بمقدار عشرون جنيها شهريا خلال دفعات أكتوبر 2019، ويناير 2020 وثلاثون جنيها فى دفعة أبريل 2020، لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش فى دفعة أبريل 2020 من 240 جنيها إلى 450 جنيها.

وتابع عبدالستار أن الجمعية العمومية وافقت أيضًا على كافة العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع ويفوض نقيب المهن العلمية فى تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين (من ١-٣٠ ٪؜ ) مما يحصل وذلك تمهيدا لزيادة معاشات العضو الى الف جنيه شهريا، وضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الإستثمارات الجارية بالنقابة.

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وأشار إلي أن الجمعية العمومية وافقت أيضًا على إتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة وفي فرعي المنصورة والإسماعيلية خاصة.

وقامت الجمعية العمومية بالتأكيد على تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية.

كما أكدت العمومية على ضرورة الإلتزام بقانون المعاشات الذى يقضى بصرف المعاش في الشهر التالى لتقديم طلب الحصول عليه ولا حق لمن فاته تقديم طلبه فور إحالته للمعاش لصعوبة ذلك محاسبيا وماليا.

وناشدت الجمعية العمومية البرلمان بسرعة الموافقة على مشروع تعديلات قانون النقابه المعروض على البرلمان لإستعادة الدمغات الإنتاجية المقررة لصندوق المعاشات والتى تعتبر مصدر تمويله الأساسي وهو حق اصيل للعلماء والباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن في كافة قطاعات التنمية ومؤسسات الدولة.

جاء انعقاد تلك الجمعية العمومية غير العادية بعد حكم القضاء الإدارى بإيقافها وقبول الطعن فيها، مع ثبوت صحة جمعية 12 إبريل وإثبات صحة جميع أعضاء مجلسها وموقفهم القانونى.