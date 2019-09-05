شكرا لقرائتكم خبر عن صحف كويتية: توقيف مسؤول أمني لارتباطه بـ«خلية الإخوان».. والقبض على عناصر جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن مصادر أمنية قولها، إن توقيف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، مرتبط بالخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا.

وكشفت المصادر، اليوم الخميس، أن توقيف العلي سببه «التستر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرا».

وقالت المصادر وفق الصحيفة إن «زعيم الخلية اعترف خلال التحقيقات بأنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد»، مشيرة إلى «أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليا كان مكلفا بمتابعة هؤلاء المشبوهين الـ4 وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد».

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وختمت المصادر بالتأكيد أنه «سيتم تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير».

وكانت صحيفة «الراي» الكويتية أوردت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، أصدر قرارا بوقف العلي عن العمل، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ارتباط التوقيف بـ«تصرفات استعراضية في سيارة فارهة» في العاصمة البريطانية لندن.

وفي سياق متصل، ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على مجموعة جديدة من المصريين على علاقة بما يعرف بـ«خلية الإخوان»، المطلوب تسليمهم للسلطات المصرية.

ذكرت جريدة «الراي» الكويتية أن مصريين تداولوا أنباء عن أن من بين المصريين الموقوفين (خ.م) و(أ.ع) و(م.م)، وأن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلمهم.