شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع «العربية للتصنيع» التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورئيس مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أهمية التصنيع المحلي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتدعيمه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد المصرى مشيرا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

ومن جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس أن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الإمكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز يتجسد في مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد والتي نفذته الهيئة وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديدية.

Advertisements

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين مثل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع (125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة).

وأكد وزير النقل أهمية الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، حيث تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأشار إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب باتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، وهو ما تمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب، والتعاقد مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب، والثاني يشمل تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود ايجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة وموقف تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى.