شكرا لقرائتكم خبر عن «إحساسك نعمة» تدعو مرضى السكر لزيارة قوافلها.. وتؤكد: «الكشف والتحاليل والعلاج» بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، المُنظمة تحت شعار «إحساسك نعمة»، المصابين في مدينة بدر بمرض السكر، للانضمام إلى القافلة الطبية التي ستنظمها الحملة غدا الجمعة في «المدينة»، موضحة أنه سيتم الكشف عن المرضى بواسطة أطباء متخصصين، وإجراء التحاليل الخاصة بمرض السكر، وصرف العلاجات الخاصة به ومضاعفاته لهم بالمجان، هذا فضلا عن التخصصات الأخرى التي ستشملها القافلة من بين أوعية دموية وعظام ومخ وأعصاب للكشف عن التهاب الأعصاب الطرفية من أسباب وأمراض أخرى غير السكري.

وأكدت «الحملة»، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أنها تنظم باستمرار عدداً من القوافل الطبية بالمحافظات لاكتشاف المصابين بـ«التهاب الأعصاب الطرفية»، موضحة أن آخر قافلة لها كانت في مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية منذ ساعات، بمشاركة الدكتور هشام مسعود، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية.

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وأوضحت أن «الحملة» صرفت العلاج خلال زيارتها لمستشفى الإبراهيمية لقرابة 200 مريض، لافتة إلى أن هذا العلاج يكفي المريض لمدة شهر تقريباً، دون تحمله أي نفقات، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمرضى السكر المفحوصين بالمستشفى، ليتم التواصل معهم، وتقديم المشورة الغذائية والعلاجية لهم.

وأشارت حملة «إحساسك نعمة» إلى أن المناطق التي سيتم تنفيذ قوافل علاجية لها في الفترة المقبلة، والتي ستتضمن صرف العلاج بالمجان، تضم كلاً من محافظة دمياط، ومدينة برج العرب، ومنطقة باكوس في محافظة الإسكندرية، ومحافظة المنوفية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أطلقت «الحملة» في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، وهي الحملة التي تنفذها شركة «إيفا فارما»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، بالتعاون مع «الوزارة»، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية المتميزة.