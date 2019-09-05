شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نادي ماتريكس يساعد على انتشار الوعي الرياضي بالدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نادي ماتريكس الرياضي داون تاون دلتا يعد بمثابة أكاديمية رياضية متكاملة بمنطقة الدلتا ويساعد على انتشار الوعي الرياضي بمحافظات الدلتا.

وأشاد وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح المرحلة الأولى لمشروع «داون تاون دلتا»، بجهود الشركة المنفذة للنادي على اختيار الغربية لإنشاء النادي لخدمة المنطقة، مناشدا المستثمرين التوسع في إنشاء مثل تلك الأنشطة في المحافظات الأخرى.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أنّ المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار: «نسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة».

وقال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن المحافظة عملت على توفير جميع الخدمات والمرافق لهذا المشروع الكبير، وسيكون انطلاقة تجارية مميزة للمنطقة، ونقلة نوعية وحضارية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل تقدر بنحو 50 ألفًا، وهو ما يخفف معاناة المحافظة من أنها محافظة حبيسة والأراضي تعانى من ندرة الأراضي، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجستية تعد مركزا ومحورا تجاريا بين الغربية ومحافظات الدلتا وأن نسب تنفيذ المشروع جيدة للغاية والمحافظة تسخر كل الإمكانيات اللازمة للانتهاء من المشروع وافتتاحه في موعده المحدد 2020.

وأكد المهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، أن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، يعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية على أرض المحافظة، والذي يقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه الذي يضم عددا كبيرا من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التي ستخدم محافظة الغربية، و10 محافظات مجاورة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.

وأعلن الأستاذ رزق جرجس، مدير عام نادي ماتريكس الرياضي، أن افتتاح المرحلة الأولى للنادي في داون تاون دلتا خلال شهر يناير 2020، ويشمل مبنى اجتماعيا و5 ملاعب (ملعبين لكرة القدم- كرة طائرة- كرة يد- كرة سلة).

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وقال جرجس خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح المرحلة الأولى لمشروع «داون تاون دلتا» بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبرهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، ودكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، والأستاذ شريف يونس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، المطور التجاري للمنطقة اللوجستية، ومجموعة من السادة الأعضاء منهم المستشار رضا مصباح، رئيس النيابة الإدارية بطنطا، والمستشار أحمد رجب، نائب رئيس محكمة النقض، وأمين صندوق نادى قضاة طنطا، والدكتور عمر حلوايش، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لإنشاء النادي تبلغ 800 مليون جنيه على مساحة 15 فدانًا.

وقال إن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها خلال 30 يونيو 2020 وتشمل باقي الأنشطة الرياضية المقرر إقامتها في النادي بالإضافة للأكاديمية الرياضية الأولى من نوعها في الدلتا.

وأوضح أن النادي بدأ في تلقي طلبات الالتحاق بالعضوية من خلال لجنة مختصة من قيادات النادي.

وتابع مدير النادي أن العمل يتواصل داخل نادي ماتريكس على مدار الساعة لإنجاز المرحلة الأولى خلال أشهر قليلة، حيث تسابق إدارة النادي الوقت وتعاهد إدارة النادي الجميع بأن يكون نادي ماتريكس الأكبر والأحدث في محافظات الدلتا.

وقال جرجس، إن نادي ماتريكس أكبر حدث رياضي واجتماعي بالدلتا بشكل كامل ويضم أكبر عدد من حمامات سباحة في المنطقة، بالإضافة لكل الرياضات المائية وتدريبها على أعلى مستوى تحت إشراف طاقم تدريب مميز، لأن هدفنا بناء جيل رياضي في منطقة الدلتا.

وتضم المرحلة الأولى أكبر مركز تجاري بالأقاليم «مول طنطا على مساحة 135 ألف متر مربع يخدم محافظات الدلتا ويضم 140 علامة تجارية وسبع دور عرض سينمائي»، بالإضافة إلى المطاعم وأكبر هايبر ماركت بمحافظات الدلتا.

وقال الدكتور علاء حلوايش، المستشار الرياضي للنادي، إن نادي ماتريكس يمثل أحد نماذج شركة ماتريكس للإدارة الرياضية نقلة نوعية لصناعة الرياضة في مصر وبالتحديد في منطقة وسط الدلتا، ومن خلال هذا النموذج المتطور للمنشآت الرياضية وضعنا أول اهتماماتنا في توفير بيئة رياضية اجتماعية نستهدف منها تطوير الثقافة الرياضية للرياصة للجميع وفي نفس الوقت الرياضة التخصصية ورياضة المستويات العالية من خلال تطبيق برامج رياضية في الانتقاء والتوجيه والتي ستطبق لأول مرة في مصر والتي تتيح توجيه الرياضيين لممارسة النشاط الرياضي المختار.

وأضاف حلوايش أن نادي ماتريكس يتميز بتوفير مساحة كبيرة من المنشآت التي ستوفر كافة الرياضات الفردية والجماعية والرياضات المائية بمواصفات وقياسات دولية مع مراعاة عوامل الأمن والسلامة في كافة الملاعب والأدوات التدريبية المساعدة التي تطابق المواصفات الصحية.

وأكد المستشار الرياضي للنادي أن رؤية إدارة النشاط الرياضي بالنادي في اختيار أفضل الكوادر والأجهزة الفنية والإدارية بخبرات عالمية تستخدم أحدث الأجهزة وتطبق معايير التحول الرقمي منذ اللحظة الأولى لمشاركة وتسجيل الرياضيين وحتى التقارير الدورية من خلال تطبيق لجهاز الموبايل، بل سيتعدى ذلك لجهاز المراقبة والتتبع للرياضيين أثناء استخدامهم للمواصلات الخاصة بالنادي أثناء الحضور للتدريبات والعودة مرة ثانية للمنزل.