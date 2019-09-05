شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سيد جلال الجامعي بمنطقة باب الشعرية.

وقال شيخ الأزهر، خلال جولته التفقدية، إن الأزهر الشريف لن يدَّخر أي جهد من شأنه تخفيف آلام المصريين، ومشاركته هموم الفقراء وأصحاب الحاجات، مؤكدًا التزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين.

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وأشاد شيخ الأزهر بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطب في مستشفيات جامعة الأزهر الشريف، مطالبًا بضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتميز داخل كافة أقسام المستشفى المختلفة، بما يضمن توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

وحرص شيخ الأزهر، خلال الزيارة، على تفقد غرف العمليات والعناية المركزة وغرف رعاية المرضى؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المواطنين المترددين على المستشفى.

تأتي الزيارة في إطار اهتمام شيخ الأزهر بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر باعتباره القطاع الأكبر الذي يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع.