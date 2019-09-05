شكرا لقرائتكم خبر عن مُشاجرة بين مدير الغرفة وموظف تُغلق مكتب السجل التجاري بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تضرر عشرات التجار في أسوان، نتيجة إغلاق مكتب السجل التجاري الملحق بالغرفة التجارية بأسوان، لمدة 4 أيام متواصلة، إثر نشوب مشاجرة داخل الغرفة بين مدير عام الغرفة التجارية بأسوان، وموظف بمكتب مصلحة السجل التجارى الملحق بالغرفة، ما تسبب في تعطل عمل المكتب وتوقف استخراج السجلات التجارية والشهادات الخاصة بالتجار.
كان خلاف وقع بين مدير الغرفة التجارية بأسوان وموظف على بعض الأعمال الإدارية، تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ، قام على إثرها مدير الغرفة برشق الموظف بالحذاء أمام الموظفين والتجار المتواجدين لإنهاء أوراقهم، ما تسبب في توقف العمل بمكتب السجل بعد صدور تعليمات من مصلحة السجل التجارى.
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