شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد السبت المقبل مشروع محور سمالوط الجديد بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء السبت المقبل أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.

ويتكون المحور الجديد من 29 كوبرى علويا 19 نفقا و2 بربخ بجانب أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 1.450 مليار جنيه، حيث هناك اهتمام كبير لسرعة إنجاز المحور بالكامل مع نهاية ديسمبر المقبل، وتم تدبير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع بالكامل.

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