شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. إعصار دوريان يضرب السواحل الأمريكية بولاية كارولينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثاً مباشراً نقلا عن صحيفة The Sun البريطانية لإعصار دوريان، الذى يضرب جزيرة مارش هاربور فى جزر البهاما، ويتجه نحو ولاية كارولينا شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب إعصار دوريان، اليوم الخميس، جزيرة مارش هاربور فى جزر البهاما وخلف الإعصار دمارا غير مسبوق ولا سيما بسبب سرعة الرياح العاتية التى رافقته والبطء الشديد في تقدمه مما جعل المناطق التى اجتاحها تغرق فى الفيضانات. وبلغت كمية الأمطار التى هطلت خلال الإعصار 76 سنتم.

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ويعد إعصار "دوريان" أقوى عاصفة تصل إلى اليابسة في التاريخ الحديث، مع استمرار تزايد سرعة الرياح التي بلغت في ذروتها أكثر من 350 كلم في الساعة.