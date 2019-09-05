شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

الأعلى للإعلام: تأجيل التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر لمنتصف أكتوبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل إصدار التقرير السنوى له والذى يأتى تحت عنوان "حالة الإعلام فى مصر" ، لمنتصف أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة للأمين العام الجديد للمجلس لإعداد التقرير الخاص بالأمانة

75 جنيهاً سعر الدرجة الموحدة فى نهائى كأس مصر و750 للمقصورة

حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الحكومة تعلن بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

التضامن: 10 ملايين و88 ألف صاحب معاش ومستفيد حاليا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب من 10 ملايين و88 ألفا و873 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات خلال شهر أغسطس الماضى.

28.3 مليار دولار زيادة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال 5 سنوات

شهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 5 سنوات، ارتفاعًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وبنحو 28.3 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

نهائى الكأس فى برج العرب بين بيراميدز والزمالك بحضور جماهيرى

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري، جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .

لماذا رفض مورينيو ضم فان دايك إلى مانشستر يونايتد؟

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رفض البرتغالى جوزيه مورينيو ، مدرب مانشستر يونايتد السابق، ضم فيرجيل فان دايك إلى صفوف الشياطين الحمر خلال تولى مسئولية تدريب "الريد ديفيلز".

2 أكتوبر.. الحكم على هشام عشماوى و207 متهمين بتنظيم بيت المقدس الإرهابى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، حجز محاكمة هشام عشماوى و207 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 2 أكتوبر للنطق بالحكم.

محال وسط البلد تواصل طرح تخفيضات أسعار المنتجات بالأوكازيون الصيفى

تواصل المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد عرض تخفيضات فى أسعار المنتجات ضمن المشاركة فى الأوكازيون الصيفى ، أعلن البعض عن تخفيضات تضمنت شراء اثنين من المنتجات والحصول على القطعة الثالثة مجانا لتحفيز المواطنين على الشراء .

جثمان السفير الروسى يغادر القاهرة متوجها إلى موسكو

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات نقل جثمان السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، الذي وافته المنيه، يوم الاثنين الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ، ليتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لدفنه هناك.

مثلث سماوى يزين سماء الوطن العربى الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، وقوع قمر التربيع الأول قرب كوكب المشترى فى حالة اقتران وبالقرب منهما نجم قلب العقرب، وسويا ستنتظم هذه الأجسام الثلاثة في مثلث سماوى مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير.

إقبال كبير من حائزى شهادات قناة السويس على شهادات الاستثمار مرتفعة العائد

اتجه غالبية حائزى شهادات استثمار قناة السويس التى استحقت أمس الأربعاء، إلى شراء شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات، والشهادات آجل عام حيث تتيح البنوك أوعية ادخارية قادرة على جذب السيولة المقدرة بنحو 60 مليار جنيه الناتجة عن استحقاق شهادات قناة السويس، وفقًا لما قالته قيادات البنوك الـ4 فى تصريحات لـ"الخليج 365".

5 قوانين على أجندة اللجنة الدينية بالبرلمان بدور الانعقاد المقبل..تعرف عليها

5 تشريعات على مائدة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تستهدف إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل

البرلمان يحسم طريقة إسقاط عضوية النواب الصادر ضدهم أحكام جنائية.. النائبان سحر الهوارى وخالد بشر واجها عقوبة السجن.. رئيس البرلمان: هناك فارق بين إسقاط العضوية بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو للإخلال بالواجبات

يحسم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر طريقة إسقاط عضوية النواب الصادر ضدهم أحكام جنائية فى ضوء ما انتهت اليه اللجنة التشريعية بشأن هذا الأمروهل يستلزم اسقاط العضوية فى هذه الحالة تصويت المجلس ام تسقط تلقائيا بسبب صدور ألأحكام جنائية أفقدت النائب شرط الثقة والاعتبار اللازم لعضوية البرلمان.