شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات بأسعار مخفضة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل من 15 إلى 20% بجانب توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين . ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة أنه تم التعاقد على إقامة 18منطقة لوجستية وتجارية، وسيترتب عليه تقليل الفاقد فى تداول السلع وخاصة اللحوم والخضر والفواكهة، والتوفير للمستهلك، من خلال تقليل الفاقد، وتقليل مراحل التداول وأن فروع معارض "أهلا مدارس"، مستمرة بنفس الأسعار المتفق عليها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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