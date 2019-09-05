شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 38 متهما بإدارة صفحات على "الفيس بوك " لبيع الأدوية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية ، فى ضبط 38 متهم يديرون 38 صفحة على " الفيس بوك " تروج للمنتجات والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر . وتم السيطرة على هذه الصفحات ومنعها من الإستمرار في ممارسة نشاطها الضار بصحة المواطنين، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال القائمين عليها وضبطهم وبحيازتهم كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر والأدوية المستورة غير الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة بالبيع داخل مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 38 متهما بإدارة صفحات على "الفيس بوك " لبيع الأدوية المغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.