المجلس السيادى السودانى يصدر مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس السيادى فى السودان، الخميس، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان إلى أن محاولات إحداث الوقيعة في السودان سيكون مصيرها الفشل.

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