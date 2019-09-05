شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 336 شاحنة بضائع و104 سيارة واستعداد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 9 شاحنة و11 سيارة ومغادرة السفينة Ocean galaxy وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 74 شاحنة و29 سيارة.

وأشار المركز الأعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم، إلى استقبال الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و20 سيارة بالإضافة الى مغادرة السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 77 شاحنة و41 سيارة .

وفيما يتعلق بميناء نويبع فأشار البيان إلى وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتى وسينا وعلى متنهم 58 شاحنة و1 سيارة و وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتى وسينا بالامس وعلى متنهم 60 شاحنة و2 سيارة.