شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين": زيادة الاعتمادات المالية للقرض الحسن لـ100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة رفعت قيمة القرض الحسن من صندوق الزمالة من 5 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، يتم تقسيطها على 36 شهر بدون فوائد، مع زيادات الاعتمادات المالية المخصصة للقرض من 5 إلى 50 مليون جنيه.

وأضاف الزناتى، أنه سيتم رفع الاعتمادات المالية إلى 100 مليون جنيه أوائل العام المقبل، وبالتالى سيتم مضاعفة العدد المخصص من استمارات القرض الحسن لكل نقابة فرعية.

ولفت نقيب المعلمين، إلى أن الصندوق وفر أرخص عمرة فى مصر، لأعضاء النقابة، فى فنادق "5 نجوم – 4 نجوم – 3 نجوم" كلها قريبة من الحرم المكي، مع مساهمة الصندوق بنسبة 25 %