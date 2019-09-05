فتح باب التقدم لدراسة الصيدلة الاكلينيكية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، عن فتح اليوم باب التقدم لدراسه الصيدلة الاكلينيكية فى سبعه تخصصات :"الأورام-الرعاية الحرجة- القلب-الأطفال- الأمراض المعدية- المعلوماتية الدوائية" ويستمر التقديم حتى 10 ايام .
وقالت هيئة المستشفيات التعليمية : تأكيدا للدور التعليمى للهيئة ومشاركتها الفعاله فى المرحلة الاولى للتامين الصحى الشامل ستعقد الدراسة بالدبلومة فى القاهرة وفى مدينه بورسعيد فى نفس التوقيت وتكون الأولوية لصيادلة محافظات المرحله الاولى للتامين الصحى الشامل للدبلومة التى سيعقد بمدينه بورسعيد.
وقال الدكتور محمد فوزى السودة ، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنيه ان تنظيم هذه الدبلومات يأتى فى اطار الجهود المبذولة لرفع خبرات الصيادلة وزيادة أعداد الصيادلة الإكلينيكين لمواجهه متطلبات تقديم الخدمه الطبية.
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