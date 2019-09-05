الصحة :خطة لفحص أغذية المدارس لتأمينها للطلاب وتشديد الرقابة على المخازن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل على خطة لفحص التغذية المدرسية الممثلة فى كانتينات المدارس أو الوجبات التى توزعها وزارة التربية والتعليم، على الطلاب لضمان سلامتهم ووقايتهم من أى تسمم محتمل.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ " الخليج 365 " أنه سيتم رفع تقارير إلى وزيرا الصحة والتربية والتعليم بأوضاع التغذية المدرسية على اختلافها، مضيفاً أن الوزارة تستهدف تأمين وصولها للطلاب فى المدارس، مضيفا نسحب عينات منها لتحليلها والتأكد من سلامتها وجودتها .
ونوه المصدر، الى أن إدارة الرقابة على الأغذية قامت بعمل تقييم شامل لجميع المصانع التى تورد التغذية المدرسية للطلاب بالمدارس، وتم إطلاع الجهات المعنية على النتائج، مضيفاً أن المدارس تحت الرقاية الصحية الشاملة ولاداعى لأى خوف.
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