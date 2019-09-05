شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك لمطران الإسماعيلية الجديد: كن رسولا أمينا ومعلما شجاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك اليوم الخميس صلوات سيامة وتجليس الأنبا دانيال لطفي مطرانا للإسماعيلية خلفا للأنبا مكاريوس توفيق الذى اعتذر عن استكمال الخدمة لظروفه الصحية بينما شجع المطران الجديد قائلا: كن رسولا أمينا ومعلما شجاعا.

ثم وجه البطريرك فى كلمته الشكر للأنبا مكاريوس وقال: عندما رأى أن ظروفه الصحيَّة لا تساعده على أن يواصل خدمته كما يريد قدم تخليه طواعية إلى السينودس البطريركى ليواصل عطاءه وحضوره بطريقة أخرى مضيفا وكم هو رائع وجميل في كنيستنا أن تتواصل الأجيال من الآباء الذين يسلمون راية الخدمة والرعاية إلى أبنائهم لتواصل الكنيسة رسالتها.

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فيما قال للأنبا دانيال المطران الجديد : اخترت لك شعارًا "نعمة ورسالة" وهو مستوحى من قول القدِّيس بولس فى رسالته إلى أهل رومية الفصل الأوَّل الآية الخامسة: "الذى به، لأجل اسمه، قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان فى جميع الأمم"(رو1: 5).

وأشار البطريرك : كل أسقف أوكل إليه الاهتمام بكنيسة خاصَّة يرعى شعبه متممًا نحوه مهمة التَّعليم والتَّقدِّيس والتَّدبير. وقد سبق لنا أن تأمَّلنا فى مهمتى التَّقدِّيس والتَّدبير، واليوم أتأمَّل معكم فى مهمة التَّعليم.

وتابع البطريرك: "فعلى الأسقف أن يكون مصغيًا للكلمة قبل أن يكون ناقلًا لها هو وكهنته، فعبثًا أن يكون الأسقف واعظًا للكلمة فى الخارج إذا لم يصغِ إليها أوَّلًا فى الدَّاخل" (هكذا يقول القدِّيس أوجسطينوس).