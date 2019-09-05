الأحد.. احتفالية "الوطنية للإعلام" بدورة إعداد المدرب الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إقامة احتفالية يوم الأحد القادم، بمناسبة ختام دورة إعداد المدرب الدولي، وهو البرنامج التدريبي الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب القيادات المختلفة على كيفية نقل خبراتهم العملية للآخرين.

وقالت الهيئة الوطينة للإعلام في بيان الخميس، إن حسين زين رئيس، يشهد حفل الختام وسيقوم بتسليم شهادات إجتياز الدورة التي أقيمت بالتعاون بين العلاقات الدولية بالوطنية للإعلام وأكاديمية اتحاد والإذاعات الأوروبية "E B U".

اشترك في الدورة العديد من قيادات الوطنية للإعلام لتدريبهم علي الوسيلة والأسلوب الأمثل لنقل خبراتهم.