تقرير حكومي يكشف أسباب انهيار عقار حي الجمرك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور أحمد فرحات، جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريرا بشأن الانهيار الكامل للعقار رقم 3 حارة سلطان - حي الجمرك – بمحافظة الإسكندرية، والذي أدى إلى انهيار أجزاء من العقار رقم 36 حارة الكيال – بحي الجمرك، طبقا لما نشر بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

وقال فرحات في تصريحات صحفية، إن لجنة من الجهاز عاينت العقار على الطبيعة، وتبين الانهيار الكامل للعقار حتى سطح الأرض، ومن المعاينة على الطبيعية للعقار الكائن 36 حارة الكيال، تبين أن العقار مكون من دور (أرضى + 3 أدوار علوية)، والعقار عبارة عن حوائط، والأسقف عروق خشبية، ووجود انهيار طولي للعقار من الجهة الملاصقة للعقار 3 حارة سلطان، وخلال مرور اللجنة بحارة الكيال، لوحظ سوء الحالة الإنشائية لعدد من العقارات، وهي العقار رقم 30 حارة الكيال.

وأضاف فرحات، أن العقار مكون من (أرضي+ دورين علويين+ جزء بالثالث علوي) وبه شروخ قطرية ورأسية مائلة بالعقار، وكذا العقار رقم 39 حارة الكيال المكون من (أرضى + دورين علويين)، وبه شروخ قطرية وعدم تناسق بالحوائط، والعقار رقم 15 حارة الكيال مكون من (أرضى + 3 أدوار علوية)، وانهيار سقف بالدور الثالث علوي وشروخ رأسية نافذة، والعقار رقم 18 حارة الكيال مكون من (أرضى + دورين علويين) حوائط وأسقف عروق خشبية وشروخ شديدة ونافذة بواجهة العقار.

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وأوضح فرحات، أنه بالنسبة للعقار الكائن رقم 3 حارة السلطان – حي الجمرك تمت مراجعة الجهة الإدارية المختصة، وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم الصادر من الإدارة الهندسية بحي الجمرك بتاريخ 5/8/2018، كان قد انتهى إلى هدم الدورين الرابع والثالث العلويين مع ترميم باقي العقار، وذلك بتدعيم وترميم الحوائط والسلم وترميم أو تغيير التالف من الأسقف، وإصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي والتغذية وترميم العقار ترميما ً شاملاً حتى الثاني علوي، تحت إشراف هندسي متخصص، ومراعاة الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار طبقا لأحكام القانون 119/2008، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، وتحرير محضر مخالفة لعدم قيام مالك العقار بأعمال الترميم.

وبالنسبة للعقار الكائن 36 حارة الكيال، قال فرحات، إن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر من الإدارة الهندسية بحي الجمرك بتاريخ 24/5/2015، بالترميم الشامل للعقار تحت إشراف هندسي متخصص وطبقا ً للأصول الفنية وطبقا ً للقانون، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ قرار الترميم.

وقال رئيس الجهاز إن اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بحي الجمرك – بشأن العقار رقم 36 حارة الكيال أصدرت التوصيات لحي الجمرك بسرعة تنفيذ ما يلي: صلب العقار رقم 36 حارة الكيال لحين إعادة عرضه على اللجنة المشكلة بالمادة (90) من قانون البناء 119/2008، للمعاينة على الطبيعة والوقوف على حالة العقار الراهنة وتقرير ما يلزم بشأنه، حيث أن قرار الترميم الصادر بشأنه منذ عام 2015، وسرعة عرض حالة العقارات أرقام (15 - 18 - 30 - 39 ) حارة الكيال على اللجنة المشكلة بالمادة (90) من قانون البناء 119/2008، لمعاينة العقارات واتخاذ اللازم في شأنها لسوء حالتها الإنشائية حفاظاً على الأرواح والمارة والممتلكات، والالتزام بأحكام المادة 96 من القانون 119/2008 مع اتخاذ ما نراه لازماً من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا ً على الأرواح والمارة والممتلكات بخصوص العقار رقم 36 حارة الكيال.

وشدد على المختصين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بضرورة الالتزام بنص المادة 93 من القانون 119/2008 في شأن صيانة وترميم العقارات المبينة، وهدم المنشآت الآيلة للسقوط حيث تنص تلك المادة على أنه على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري وما يلزم من إجراءات، حيث أن قرار الترميم صادر عام 2015، ولم تقم الجهة الإدارية بالالتزام بنص المادة المشار إليها حتى تاريخه، مما أدى إلى سوء حالة العقار.​