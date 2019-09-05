ضبط 15 شخص يروجون للأعمال المنافية للآداب عبر الأنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من رصد 15 صفحة وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي وضبط القائمين على إدارتها؛ لاتهامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب.

وكانت تحريات ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد رصدت قيام عدد من المتهمين بالترويج للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الشباب؛ وبالفحص تبين صحة المعلومات؛ وبتقنين الإجراءت تم التوصل إلى القائمين على إدارة هذة الحسابات وضبطهم.

تم تحرير محضر بكل واقعة على حدة؛ وإحالتها إلى النيابة المختصة.