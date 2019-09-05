خلال حملة أمنية .. إحباط ترويج أدوية محظورة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 986 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها-ضبط مالك مصنع مقرمشات بمحافظة القليوبية، لحيازته 6 طن و315 كيلو جرام سلع غذائية، و2400 عبوة "مقرمشات" منتج نهائي مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

كما نجحت الحملات في ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، لحيازته 5 طن و500 كيلو جرام "سكر حر–أرز أبيض" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيرات في خواصهما الطبيعية.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئولة مخزن "غير مرخص" تابع لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، لحيازتها 14 ألف و604 عبوة "أدوية مهربة جمركياً" وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.