أخبار مصر | غدًا.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى الواحات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى الواحات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُطلق الأزهر الشريف، غداً الجمعة، قافلة طبية إلى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وتضم القافلة 24 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، فى تخصصات: المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد.

Advertisements

ويستمر عمل القافلة حتى الخميس القادم، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبي، وإجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

وكان استقبل فضيلة الإمام الأكبر أأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، يرافقه عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال من أجل إنقاذ أطفال أفريقيا وآسيا من مرض شلل الأطفال هو عمل إنساني نبيل، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق الاستشاري من أجل مضاعفة الجهود المبذولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.

من جانبه أعرب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، لرعايته ودعمه الدائم لأنشطة الفريق الاستشاري لاستئصال شلل الأطفال، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة؛ بما يعود بالخير على الإنسانية كافة.

يشار إلى أن الأزهر الشريف، احتضن اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وذلك بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، لمناقشة التقدم المحرز والتحديات الماثلة بالدول الموبوءة والمعرضة لخطر ذلك المرض خلال عام 2019، في كل من أفغانستان وباكستان والصومال، وتسليط الضوء على جهود الفريق الاستشاري في مواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة والمعلومات الزائفة والشائعات التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال وسائر المبادرات المعنية بصحة الأمهات والأطفال.