أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

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وكما قامت أمانة الحزب بالإسكندرية، افتتاح عدة معارض لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمناطق "أمام مركز شباب السيوف، شارع السوق بالعامرية، شارع أبو قير خلف محطة قطار سيدي جابر".
وقامت بافتتاح عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بالقليوبية بأسعار مخفضة بمراكز "قليوب، بنها، شبين القناطر".
وفي بورسعيد قامت أمانة الحزب بافتتاح عدة منافذ لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقتي بور فؤاد وبور توفيق.
أما في محافظة المنوفية قامت بافتتاح عدة معارض لبيع الملابس والأدوات الدرسية بمراكز أشمون والسادات وبركة السبع ومنوف، كما أقامت عدة منافذ لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بشارعي البحر والحلو بمدينة طنطا، ومنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.
وفي محافظة دمياط نظمت أمانة الحزب يوم رياضي لبعض الأطفال من "متحدي الإعاقة" بالصالة المغطا وبنادي المهندسين بمدينة دمياط الجديدة.
ونظمت أمانة الحزب بمدينة الإسماعيلية قافلة بيطرية لتوقيع الكشف الطبي على رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بالمجان بمدينة القصاصين.
وافتتحت أمانة الحزب بالشرقية عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز "ديرب نجم ومشتول السوق وههيا وأبو كبير".
وأقامت أمانة الحزب بسوهاج عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بمراكز أخميم وساقلتة والبلينا وطهطا وجرجا.