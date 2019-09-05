أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أمانة حزب مستقبل وطن، في إطار تفعيل مبادرة كلنا معاك، بافتتاح عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق "الموسكي، عابدين، الوايلي، الزيتون، السلام، المرج"، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمنطقة الظاهر.

وكما قامت أمانة الحزب بالإسكندرية، افتتاح عدة معارض لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمناطق "أمام مركز شباب السيوف، شارع السوق بالعامرية، شارع أبو قير خلف محطة قطار سيدي جابر".

وقامت بافتتاح عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بالقليوبية بأسعار مخفضة بمراكز "قليوب، بنها، شبين القناطر".